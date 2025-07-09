فاز رئيس بلديّة اللوبية علي مطر برئاسة اتحاد بلديات ساحل الزهراني لولاية جديدة بالتّزكية، ورئيس بلديّة العدوسية عبد المسيح الطيار بنيابة الرّئاسة، وذلك خلال جلسة عُقدت في سراي صيدا الحكومي.

كانت هذه تفاصيل خبر علي مطر رئيسًا لاتحاد بلديات ساحل الزهراني بالتزكية وعبد المسيح الطيار نائبًا للرئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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