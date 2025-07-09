انطلاق الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة

انطلقت الامتحانات الرسمية لشهادة الثّانويّة العامّة بفروعها الأربعة في الأقضية كافّة، عند السّاعة 8:30 صباحًا، ومن المقرَّر أن تتفقّد وزيرة التّربية والتّعليم العالي ريما كرامي سير الامتحانات في عدد من المراكز في بيروت.
في السّياق، أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأنّ "الامتحانات الرّسميّة لشهادة الثّانويّة العامّة للفروع الأربعة انطلقت في يومها الأوّل في منطقة حاصبيا، وسط إجراءات أمنيّة مشدّدة فرضتها القوى الأمنيّة داخل ثانوية حاصبيا الرّسميّة وفي محيطها، حفاظًا على حسن سير الامتحانات وتأمين الهدوء المطلوب للتّلاميذ.
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