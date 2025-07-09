زعيم حزب العمال الكردستاني: الكفاح المسلح ضد تركيا قد انتهى ونزع سلاح الحزب سيحدث بسرعة

دعا زعيم ​حزب العمال الكردستاني​ عبد الله أوجلان، البرلمان التركي إلى "تشكيل لجنة للإشراف على عملية السلام ونزع السلاح".

واشار أوجلان، الى أن "الكفاح المسلح ضد تركيا قد انتهى"، مؤكدا أن "نزع سلاح حزب العمال الكردستاني سيحدث بسرعة".

وشدد على "ضرورة إنشاء إطار سياسي أمر حاسم لنجاح عملية السلام بين حزب العمال الكردستاني وتركيا"، داعيا إلى انتقال كامل للسياسات الديمقراطية.

وفي 1 آذار الماضي، أعلن حزب العمال الكردستاني وقف إطلاق النار مع تركيا استجابةً لدعوة من زعيمه أوجلان، الذي يقضي حالياً عقوبة بالسجن المؤبد، لحل الحزب ونزع سلاحه.