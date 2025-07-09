لابيد: لا توجد الآن أي فائدة من الحرب لدولة إسرائيل وعلينا الانسحاب من غزة والانتشار بالمنطقة العازلة

اشار زعيم المعارضة ال​إسرائيل​ية يائير لابيد، الى أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق"، لافتا الى أن "نتانياهو يعتبر وجودنا في محور موراغ الآن حجر أساس لبقاء إسرائيل رغم أنه كان خطوة عملياتية ميدانية".

وأمل أن "يؤدي لقاء نتانياهو وترامب أمس إلى إتمام صفقة تبادل لأن الإدارة الأميركية معنية بذلك"، معتبرا أن "لا توجد الآن أي فائدة من الحرب لدولة إسرائيل".

ورأى "اننا لن نتخلص من حماس طالما لم نجد من يدير قطاع غزة"، مضيفا ان "علينا الانسحاب من غزة والانتشار بالمنطقة العازلة لتأمين بلدات الغلاف".