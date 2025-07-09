رويترز عن شركة للأمن البحري: بدء مهمة لإجلاء طاقم السفينة اليونانية إتيرنتي سي التي هوجمت قبالة سواحل اليمن

افادت وكالة "رويترز"، نقلا عن شركة للأمن البحري، عن "بدء مهمة ل​إجلاء طاقم السفينة​ اليونانية إتيرنتي سي التي هوجمت قبالة سواحل اليمن".

وفي وقت سابق أمس، اعلن وفدا ليبيريا خلال اجتماع للمنظمة البحرية الدولية، أن "اثنين من أفراد طاقم سفينة الشحن "إترنيتي سي" التي ترفع علم ليبيريا وتشغلها شركة يونانية قُتلا جراء هجوم بمسيرات وقوارب سريعة قبالة اليمن في ثاني واقعة من نوعها خلال يوم بعد شهور من الهدوء".

وهذه هي المرة الأولى منذ حزيران 2024 التي يُقتل فيها بحارة في هجمات على سفن في البحر الأحمر، ليرتفع عدد قتلى هذه الهجمات إلى ستة.

وقبل ساعات من الهجوم، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجوم على الناقلة "إم في ماجيك سيز" التي ترفع العلم الليبيري، وتديرها شركة يونانية قبالة جنوب غربي اليمن، يوم الأحد، وقالوا إن السفينة غرقت. وافادت الشركة المشغلة للسفينة بأنها لم تتحقق من المعلومات التي تفيد بغرقها.