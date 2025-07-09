نتانياهو: اجتماعي مع ترامب ركز على الجهود المبذولة لتحرير الاسرى المحتجزين في غزة

اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى أن "اجتماعي مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب ركز على الجهود المبذولة لتحرير الاسرى المحتجزين في غزة".
ولفت الى انني "بحثت مع ترامب آثار وإمكانات النصر العظيم الذي حققناه على إيران"، مؤكدا "انني عازم على تحقيق أهداف منها القضاء على القدرات العسكرية والإدارية لحماس".
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