قتيلان في سلسلة زلازل في غواتيمالا

قُتل شخصان في ​غواتيمالا​ في سلسلة زلازل ضربت الدولة الواقعة في أميركا الوسطى وخلّفت فيها كذلك أضرارا مادية، بحسب ما أعلن مسؤول في وكالة الحماية المدنية.

واشار المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث في غواتيمالا أندريس إيرازو للصحافيين الى ان "للأسف، هناك خسائر بشرية مؤكدة" بعد أن تسبّب انهيار أرضي بدفن سيارة على طريق سريع جنوب غرب العاصمة تحت أكوام من الصخور والأتربة.