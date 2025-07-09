طرابلسي: نريد للتربية وللامتحانات الرسمية التطور ونعمل لتحديث القوانين وللانتقال إلى الحداثة

أشار النّائب ​إدكار طرابلسي​ في تصريح، إلى أنّ "الامتحانات الرسمية انطلقت"، مشدّدًا على "أنّنا نريد لطلاب ​لبنان​ النّجاح والأبواب المفتوحة نحو غد واعد ومشرق، ونريد للتّربية وللامتحانات الرّسميّة في لبنان التّطوّر لمحاكاة نماذج عصريّة للتّقييم المستمر، الّذي لا يعتمد على هذا النّموذج التّقليدي السّائد منذ ولادة الجمهوريّة". ولفت إلى "أنّنا نعمل لتحديث القوانين وللانتقال إلى الحداثة".

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