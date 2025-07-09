حياة كريمة تنشر روشتة للتعامل مع الأطفال لمنع إدمان الهواتف والألعاب

نشرت مؤسسة حياة كريمة روشتة للتعامل مع الأطفال لمنع ادمان الهواتف والألعاب الالكترونية ،وذلك مع زيادة وقت الفراغ خلال الإجازة الصيفية، حيث تظهر بعض السلوكيات غير المرغوبة لدى الأطفال.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012