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شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تنشر روشتة للتعامل مع الأطفال لمنع إدمان الهواتف والألعاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازقالأربعاء، 09 يوليو 2025 11:30 ص
نشرت مؤسسة حياة كريمة روشتة للتعامل مع الأطفال لمنع ادمان الهواتف والألعاب الالكترونية ،وذلك مع زيادة وقت الفراغ خلال الإجازة الصيفية، حيث تظهر بعض السلوكيات غير المرغوبة لدى الأطفال.
وعرضت مؤسسة حياة كريمة أبرز هذه السلوكيات وكيفية التعامل معها بشكل سليم.
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