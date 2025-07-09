شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: مشاركة مصر فى بريكس تعزز مكانتها الاقتصادية عالميا والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن مشاركة مصر في أعمال قمة مجموعة "بريكس" التي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، تمثل خطوة مهمة تعكس الحضور الدولي الفاعل للدولة المصرية، كما تؤكد نجاح السياسات الخارجية التي تنتهجها القيادة السياسية في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع التكتلات الاقتصادية الكبرى.

وأشار "الجندي"، إلى أن إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مصر نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جلسات القمة، يعكس حجم التقدير الدولي لمصر كقوة مؤثرة في محيطها الإقليمي والدولي، خاصة في ظل ما تشهده الساحة العالمية من إعادة تشكيل موازين النفوذ الاقتصادي والسياسي، وتنامي دور التكتلات الناشئة كبدائل للمنظومات التقليدية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول "بريكس" تعكس استفادة ملموسة، موضحا أن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول التجمع بنسبة 38.5% والواردات بنسبة 82.6% خلال العقد الماضي يدل على ديناميكية الشراكة المتصاعدة، خاصة مع دول مثل الصين والهند وروسيا، لافتا إلى أن مصر يمكنها تعظيم مكاسبها من عضويتها في "بريكس" من خلال زيادة فرص التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمار المباشر، والاستفادة من آليات التمويل التنموي مثل بنك التنمية الجديد الذي أسسته المجموعة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات الصناعية والتكنولوجية مع الدول الأعضاء.

وشدد النائب حازم الجندي، على أن انضمام مصر لهذا التكتل يعزز من قدرتها على التنويع في مصادر التمويل والاستيراد والتصدير، ما يساهم في خفض حدة التأثر بالتقلبات الاقتصادية الدولية، مشيراً إلى أن دول "بريكس" تمثل أكثر من 40% من سكان العالم ونحو ربع الناتج العالمي، وهو ما يضع أمام مصر فرصا واعدة لتحقيق قفزات تنموية، مؤكدا على أن المستقبل يتطلب مزيدا من الانخراط الذكي والمرن في تكتلات اقتصادية فاعلة، خاصة تلك التي تؤمن بالتعددية وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، مشيدا بالتوجه المصري الواضح نحو تنويع الشركاء الاستراتيجيين بما يخدم التنمية الوطنية.