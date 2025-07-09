شكرا لقرائتكم خبر عن لو إيجار قديم ..اعرف هتدفع كام بعد تطبيق القانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

تساءل عدد كبير من المواطنين عما يحدث للعلاقات الإيجارية بين المالك والمستأجر، ومقدار القيمة الإيجارية بينهما بالنسبة للعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، والذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة.

ونصت المادة 4 من القانون الجديد انه "اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون

- للاماكن الكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000جنيه.

- وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمناطق المتوسطة بحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه.

- للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية و250 جنيها كحد ادنى للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

الإيجارات القديمة: تسديد الفروق بعد قرار المحافظ

ويلتزم المستاجر أو من أمتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.