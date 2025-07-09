الجيش: توقيف 4 مواطنين من بين مسلحين ظهروا أثناء إحدى المناسبات في زقاق البلاط- بيروت

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​- مديريّة التّوجيه، في بيان، أنّ "إلحاقًا بالبيان الصّادر بتاريخ 7/7/2025 المتعلّق بتوقيف أحد المسلّحين الّذين ظهروا أثناء إحدى المناسبات في منطقة ​زقاق البلاط​- بيروت بتاريخ 4/7/2025، وبعد عمليّات الرّصد وملاحقة المتورّطين، أوقفت دوريّات من مديرية المخابرات في مدينة بيروت وبلدة عين قانا- النبطية، المواطنين (م. ا. ر.) وشقيقه (م. ا. ر.) و(م. خ.) و(ع. ج.)؛ الّذين كانوا من بين المسلّحين المذكورين"، مشيرةً إلى أنّ "التّحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

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