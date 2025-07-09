الجيش الاسرائيلي زعم اغتيال "مسؤول ادارة النيران بقطاع الزهراني التابع لوحدة بدر في حزب الله" بالغارة على منطقة بابلية

زعم ​الجيش الإسرائيلي​ أنه "نفذ هجومًا، يوم أمس، في منطقة بابلية جنوبي لبنان، أسفر عن مقتل حسين علي مزهر، الذي وصفه بأنه مسؤول إدارة النيران في قطاع الزهراني التابع لوحدة بدر في حزب الله".

وادعى أنه "في إطار مهامه، كان مزهر يشارك في التخطيط لإطلاق قذائف صاروخية متعددة باتجاه إسرائيل"، زاعما أنه "انشغل مؤخرًا بمحاولات إعادة ترميم وحدات المدفعية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان".