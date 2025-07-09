المتحدث باسم «اليونيسف» في الشرق الأوسط لـ«الاتحاد»: أطفال غزة يتعرضون لانتهاكات صارخة ويدفعون ثمناً باهظاً للحرب

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد مراد (غزة)

شدد سليم عويس، مسؤول الإعلام في المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، على ضرورة السماح لقوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية بالوصول إلى قطاع غزة، بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية لمئات الآلاف من المحتاجين، وفي مقدمتهم الأطفال. ويشكل الأطفال إلى جانب النساء، الفئة الأكثر تضرراً من هذه الحرب التي أتت على غالبية معالم الحياة ومقوماتها في قطاع غزة، وفق تقارير حقوقية. وأوضح عويس، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن غزة تشهد انتهاكات صارخة بحق الأطفال الذين يُحرمون من أبسط الحقوق الإنسانية، ويدفعون ثمناً باهظاً للحرب، ويتعرضون للعديد من المخاطر الجسيمة، منها مجاعة متفاقمة، ونزوح قسري، وتدمير ممنهج للمستشفيات والمدارس والمنازل. ويعيش الأطفال في قطاع غزة واقعاً مريراً، حيث الجوع والعطش بسبب السياسة الإسرائيلية في تدمير مصادر الغذاء والمياه، وإغلاق المعابر. وجدد عويس الدعوة إلى وقف العمليات القتالية، وحماية المدنيين، وعلى رأسهم الأطفال، والالتزام بالقوانين الدولية والإنسانية، مناشداً المجتمع الدولي للتدخل العاجل، من خلال خطوات جادة لإنهاء معاناة مئات الآلاف من الأطفال في غزة.

وقال المسؤول الأممي، إن أطفال غزة بحاجة ماسة إلى الغذاء والماء والدواء، إضافة إلى بيئة آمنة تحميهم من العنف الذي يتعرضون له بشكل يومي، وهو ما يتطلب تحركاً دولياً حاسماً يضع حداً للمعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع منذ نحو عامين.

وللعام الثاني على التوالي، حُرم الأطفال من التوجه إلى مقاعد الدراسة في وقت دمر فيه الجيش غالبية المدارس، وتسبب بتحول ما تبقى منها إلى مراكز لإيواء النازحين قسرياً.

وأضاف عويس أن غزة تواجه واحدة من أشد الكوارث الإنسانية على مستوى العالم، حيث يعيش الأطفال تحت وطأة أوضاع مأساوية لا تُطاق، بسبب استمرار العمليات العسكرية التي يشهدها القطاع، محذراً من خطورة تدهور الأمن الغذائي بمستويات غير مسبوقة.

وأشار عويس إلى أن الجهود الإنسانية الحالية لا تغطي سوى جزء ضئيل من حجم الاحتياجات المتفاقمة، في ظل القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى القطاع، مؤكداً أن استمرار هذه القيود يعرقل جهود الإغاثة، ويُفاقم معاناة السكان، وبالأخص الأطفال.

أطفال القطاع.. حرب ودمار

إلى ذلك، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، في بيان أمس، إن الأطفال في قطاع غزة يشكلون نحو نصف عدد السكان، ووسمت حياتهم بـ«الحرب والدمار». وأضافت: «يُشكّل الأطفال نصف عدد السكان في غزة، وحياتهم موسومة بالحرب والدمار».

وأوضحت «الأونروا» أن الأطفال يقضون أوقاتهم خارج الصفوف الدراسية، ومجبرون على النزوح المتكرر، ويكادون لا يجدون ما يأكلونه. وشددت على أهمية وقف إطلاق النار من الأجل الأطفال ولمستقبل أفضل في المنطقة.

سوء تغذية

نهاية يونيو الماضي، أعلن تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في تصريح صحفي، أن نحو 112 طفلاً فلسطينياً يدخلون المستشفيات بقطاع غزة يومياً لتلقي العلاج من سوء التغذية منذ بداية العام الجاري، جراء الحصار الإسرائيلي.