أوامر إخلاء إسرائيلية جديدة في خان يونس

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أنذر الجيش الإسرائيلي، أمس، الفلسطينيين بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بإخلاء أماكن وجودهم، ومنهم المقيمون بخيام النزوح، تمهيداً لتوسيع عملياته العسكرية وتكثيف قصفه، ضمن الحرب التي يرتكبها في القطاع منذ 21 شهراً. ووجَّه مصدر عسكري إسرائيلي، إنذاراً «بالإخلاء الفوري غرباً» إلى جميع الموجودين في مواقع بخان يونس، بما في ذلك السكان داخل الخيام.

وأضاف: «يقوم الجيش الإسرائيلي بتوسيع عملياته من خلال القوات البرية المناورة وتفعيل النيران بشكل مكثف ومباغت».

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر منذ 18 مارس الماضي عشرات الإنذارات المشابهة في عموم قطاع غزة.

ويوم الأربعاء الماضي، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: «منذ يوم 18 مارس حتى 2 يوليو أصدر الجيش الإسرائيلي 50 أمراً بالنزوح، أخضعت نحو 282.4 كيلومتر مربع أو ما نسبته 78 % من مساحة قطاع غزة، لأوامر النزوح».