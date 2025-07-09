سعد لوزير الداخلية: هناك رعب على الطرقات وأرواح تُزهق وتدخّلك ضرورة لإنفاذ قانون السير

لفت الأمين العام لـ"التّنظيم الشّعبي النّاصري" النّائب ​أسامة سعد​، إلى أنّ "سائق الدرّاجة النّاريّة مُعرَّض للقتل أو الإعاقة، سائق السّيّارة قاتل أو مسبّب لإعاقة عن غير قصد، فوضى غير مسبوقة، رعبٌ على الطّرقات، وانتهاكاتٌ خطيرة لقانون السّير".

وتوجّه في تصريح، إلى وزير الدّاخليّة والبلديّات، قائلًا: "هناك أرواحٌ تُزهق، وعائلاتٌ تُبتلى… تدخُّلك ضرورة ملحّة لإنفاذ ​قانون السير​، ومسؤوليّة مستحقّة".