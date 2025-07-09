أعلنت بلدية ​عدلون​ "فرض حظر تجوّل ليلي على المواطنين والعمّال السّوريّين داخل البلدة، وذلك حرصًا على حفظ الأمن والنّظام". وأوضحت في بيان، أنّه "يُمنع عليهم التجوّل داخل البلدة من السّاعة الثّامنة مساءً وحتّى السّادسة صباحًا، ابتداءً من مساء اليوم، وحتّى إشعارٍ آخر". وأكّدت أنّ "كل من يُخالف هذا القرار يُعرّض نفسه للملاحقة القانونيّة"، داعيةً الجميع إلى "الالتزام والتّعاون، حفاظًا على المصلحة العامّة وأمن البلدة وسلامة أهلها".

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية عدلون: فرض حظر تجول ليلي على المواطنين والعمال السوريين داخل البلدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.