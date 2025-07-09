استقبل وزير الدّاخليّة والبلديّات أحمد الحجار في مكتبه، النّائب وائل أبو فاعور، ثمّ النّائب وليد البعريني، وبحث مع كل منهما بالأوضاع العامّة.
والتقى الوزير السّابق سمير الجسر، وتم التّداول في آخر المستجدّات على السّاحة الدّاخليّة.
كما بحث الحجار مع رئيسة قسم التّعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أليساندرا فايزر، في ملفّات التّعاون بين الجانبين.
كذلك، استقبل القنصل العام لسفارة مصر في لبنان محمد المشد، وتناول اللّقاء العلاقات الثّنائيّة بين البلدين وأهميّة تطويرها.
واجتمع الحجّار أيضًا مع محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو، ثمّ محافظ بيروت مروان عبود.
كانت هذه تفاصيل خبر الحجار بحث مع أبو فاعور والبعريني والجسر بالأوضاع العامة واستقبل محافظَي الجنوب وبيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.