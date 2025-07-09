الحجار بحث مع أبو فاعور والبعريني والجسر بالأوضاع العامة واستقبل محافظَي الجنوب وبيروت

استقبل وزير الدّاخليّة والبلديّات ​أحمد الحجار​ في مكتبه، النّائب وائل أبو فاعور، ثمّ النّائب وليد البعريني، وبحث مع كل منهما بالأوضاع العامّة.

والتقى الوزير السّابق سمير الجسر، وتم التّداول في آخر المستجدّات على السّاحة الدّاخليّة.

كما بحث الحجار مع رئيسة قسم التّعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أليساندرا فايزر، في ملفّات التّعاون بين الجانبين.

كذلك، استقبل القنصل العام لسفارة مصر في لبنان محمد المشد، وتناول اللّقاء العلاقات الثّنائيّة بين البلدين وأهميّة تطويرها.

واجتمع الحجّار أيضًا مع محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو، ثمّ محافظ بيروت مروان عبود.