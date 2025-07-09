أبي المنى عرض مع تيمور جنبلاط الأوضاع العامة واستقبل أبو فاعور وزار فضل الله معزيًا

استقبل شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدّروز ​سامي أبي المنى​ في دار الطائفة في بيروت، رئيس "الحزب التقدّمي الاشتراكي" النّائب ​تيمور جنبلاط​، يرافقه عضو المجلس المذهبي طارق ذبيان، بحضور القاضي الشّيخ غاندي مكارم، الشّيخ فادي العطار والشّيخ زين الدين غنام، وتخلّلت اللّقاء جلسة أفق حول الأوضاع العامّة الرّاهنة وعمل المجلس المذهبي.

بعد ذلك، التقى أبي المنى وجنبلاط في لقاء موسّع، هيئة رصد الوظائف والاختصاصات المشكّلة بتوجيه من شيخ العقل، حيث تم التّشاور بشأن خطّة عملها وأهدافها.

كما استقبل أبي المنى عضو كتلة "اللّقاء الديمقراطي" النّائب ​وائل أبو فاعور​، وتناول الاجتماع المستجدّات الرّاهنة وقضايا وطنيّة.

من جهة ثانية، زار أبي المنى برفقة وفد من المشايخ ورؤساء لجان وأعضاء من المجلس المذهبي ومسؤولين في مديريّتَي مشيخة العقل والمجلس المذهبي، السيّد ​علي فضل الله​ في مقرّه في حارة حريك، لتقديم التّعازي بوفاة والدته. وتخلّل اللّقاء حديث حول الأوضاع العامّة وآفاق الشّراكة الرّوحيّة الوطنيّة الّتي يطرحها شيخ العقل، وكيفيّة تفعيل عمل اللّقاء التشاوري، ليصبّ في الغاية نفسها.