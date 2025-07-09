مدير مجمع الشفاء الطبي: نحن أمام ساعات حرجة إن لم يدخل الوقود إلى المستشفيات في غزة

أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي ​محمد أبو سلمية​، أننا "نحن أمام ساعات حرجة إن لم يدخل الوقود إلى المستشفيات في غزة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال مدير محمد أبو سلمية إن "أزمة الوقود لا تزال تراوح مكانها، ما ينذر بإغلاق أقسام طبية في أي لحظة"، واصفا الواقع الصحي في المجمع بأنه "مرير".

وأضاف أبو سلمية، أن "الوقود ينقط علينا تنقيطا من قبل الاحتلال الاسرائيلي"، مشيرا إلى أن "المجمع تلقى أول من أمس كمية من الوقود تكفي ليومين فقط".

ووصف هذه الآلية لتزويد المجمع بالوقود بأنها "عقيمة وصعبة، وتجعلنا دائما في وضع طارئ تماما، وربما نغلق أقساما في أي لحظه إذا استمر هذا الوضع بالنسبة للوقود الذي لم تحل قضيته بعد".

كما وصف أبو سلمية الواقع الصحي في "الشفاء" بأنه مرير بسبب أعداد الشهداء والجرحى الكبير، مبينا أن "المجمع استقبل في يوم واحد فقط 50 شهيدا وأكثر من 100 إصابة".

وتابع "هذا عدد كبير لا يمكن التعامل معه بأي حال من الاحوال في ظل انعدام العدد الكافي من الأسرة لهؤلاء المرضى والجرحى وأيضا أسرة العناية المركزة وغرف العمليات".