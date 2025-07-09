البرلمان الأوروبي وافق على بدء تشغيل نظام الحدود الآلي

اعطى البرلمان الأوروبي موافقته النهائية للبدء تدريجيا في تطبيق نظام جديد لمراقبة الحدود، يتم من خلاله الاستغناء عن ختم جواز السفر للمسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي.

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