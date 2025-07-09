أعلنت سلطات شرق ليبيا أنها طلبت من مفوض أوروبي ووزراء أوروبيين، مغادرة بنغازي فور وصولهم إلى مطار هذه المدينة في زيارة.
وأوضحت الحكومة الموازية في شرق البلاد ومقرها في بنغازي في بيان، تم "إلغاء الزيارة المقررة لوزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا ومفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة"، وابلاغهم بضرورة "مغادرة الأراضي الليبية واعتبارهم غير مرغوب فيهم".
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات شرق ليبيا أمرت بمغادرة وزراء أوروبيين فور وصولهم إلى بنغازي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.