سلطات شرق ليبيا أمرت بمغادرة وزراء أوروبيين فور وصولهم إلى بنغازي

أعلنت سلطات شرق ليبيا أنها طلبت من مفوض أوروبي ووزراء أوروبيين، مغادرة بنغازي فور وصولهم إلى مطار هذه المدينة في ​زيارة​.

وأوضحت الحكومة الموازية في شرق البلاد ومقرها في بنغازي في بيان، تم "إلغاء الزيارة المقررة لوزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا ومفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة"، وابلاغهم بضرورة "مغادرة الأراضي الليبية واعتبارهم غير مرغوب فيهم".