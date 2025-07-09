"أ ف ب": ثمانية قتلى و31 مفقودا في فيضانات على الحدود بين الصين والنيبال

أفادت وكالة "أ ف ب"، نقلاً عن مصادر رسمية ووسائل إعلام حكومية، أن "ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وفقد 31 آخرون في فيضانات ناجمة عن تساقط الأمطار الغزيرة على سهل في جبال الهيمالايا بين الصين والنيبال".

وذكرت الوكالة، أنه "في النيبال، تم انتشال ثماني جثث بينما لا يزال عشرون شخصا بينهم ستة صينيين في عداد المفقودين، وفقا للشرطة المحلية".

وقال المتحدث باسم الشرطة النيبالية بينود غيميري لفرانس برس "أولويتنا هي جهود البحث والإنقاذ. لقد أنقذنا 57 شخصا حتى الآن".

أفاد التلفزيون الصيني الرسمي (CCTV) أن "الكارثة وقعت على الحدود فجر الثلاثاء، وأن 11 شخصا في عداد المفقودين على الجانب الصيني، بالإضافة إلى ستة أشخاص في الجانب النيبالي".

وجرفت الفيضانات أحد الجسور الرئيسية التي تربط النيبال بالصين عبر نهر بوتي كوشي.

والفيضانات وانزلاقات التربة شائعة في جنوب آسيا خلال موسم الرياح الموسمية بين حزيران وأيلول لكن الخبراء يقولون إن ​تغير المناخ​ يفاقم هذه الظواهر.