شكرا لقرائتكم خبر عن قانون العمل.. اعرف الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل والان مع تفاصيل الخبر

تنص المادة 139 من قانون العمل على أن الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقا للوائح تنظيم العمل والجزاءات فى المنشأة هي:

1- الإنذار الكتابي.

2- الخصم من الأجر الأساسي.

3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.

5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

6- خفض الأجر الأساسى بمقدار علاوة على الأكثر.

7- الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة دون تخفيض الأجر.

8- الفصل من الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون.