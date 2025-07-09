شكرا لقرائتكم خبر عن قانون العمل.. اعرف الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدرالأربعاء، 09 يوليو 2025 01:00 ص
تنص المادة 139 من قانون العمل على أن الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقا للوائح تنظيم العمل والجزاءات فى المنشأة هي:
1- الإنذار الكتابي.
2- الخصم من الأجر الأساسي.
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.
5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6- خفض الأجر الأساسى بمقدار علاوة على الأكثر.
7- الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة دون تخفيض الأجر.
8- الفصل من الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون.
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