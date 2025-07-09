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قانون العمل.. اعرف الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل

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قانون العمل.. اعرف الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل

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القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدر

الأربعاء، 09 يوليو 2025 01:00 ص

تنص المادة 139 من قانون العمل على أن الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقا للوائح تنظيم العمل والجزاءات فى المنشأة هي:

1- الإنذار الكتابي.

2- الخصم من الأجر الأساسي.

3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.

5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

6- خفض الأجر الأساسى بمقدار علاوة على الأكثر.

7- الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة دون تخفيض الأجر.

8- الفصل من الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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