شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: القائمة الوطنية من أجل مصر إعادة لمشهد الالتحام الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

أوضح الدكتور عمرو الهلالي مساعد رئيس حزب المؤتمر لشؤون الانتخابات، أن الحزب بدأ يزرع منذ 5 سنوات أشياء فى المعترك السياسى منها التواصل مع الجماهير، وعقد ندوات وإعداد مشاريع قوانين، واليوم نحصد كل ذلك من خلال الترشح فى المجالس النيابية.

وأضاف عمرو الهلالي، خلال حلوله ضيفا بقناة إكسترا نيوز، أن الأحزاب السياسية هى منظمات تسعى للوصول للسلطة أو المشاركة فيها، لافتا إلى أن القائمة الوطنية من أجل مصر تضم أيدولوجيات مختلفة وأحزاب موالاة وأخرى معارضة، فهذا الشكل من تشكيل الإئتلافات الخاصة بالقوائم نادر الحدوث فى الحياة السياسية على مستوى العالم.

ولفت عمرو الهلالي إلى أن الظروف السياسية التى يمر بها الوطن خارجيا بشكل واضح وداخليا يستدعى مشهد 2015 و 2020 وهو الإصطفاف الوطنى مع الدولة المصرية ضد المخاطر، استدعت الأحزاب السياسية لتؤخر فكرة الإستئثار بالمقاعد، وتصل للتوافق وأن تكون صف واحد ضد ما يحاك للوطن، وما نقوم به الآن هو إعادة لمشهد الإلتحام الوطنى.



