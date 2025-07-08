عراقجي: طهران تلقت رسائل تشير إلى أن واشنطن ربما تكون مستعدة للعودة إلى المفاوضات

أشار وزير الخارجية ال​إيران​ي عباس عراقجي، في مقال لفايننشال تايمز، الى أن "حرب إسرائيل خربت الدبلوماسية وبإمكان الولايات المتحدة إحياؤها، ولا ينبغي تفسير التزامنا بالتصرف بمسؤولية لتجنب حرب إقليمية شاملة على أنه ضعف".

وشدد عراقجي، على أننا "ملتزمين ببرنامج نووي سلمي تحت مراقبة الأمم المتحدة باعتبارنا دولة موقعة على معاهدة منع الانتشار النووي، وسنهزم أي هجوم على شعبنا في المستقبل".

ولفت الى أن "طهران قاومت العدوان بقوة حتى اضطرت إسرائيل إلى الاعتماد على ترمب لإنهاء الحرب التي بدأتها، وطهران تلقت رسائل في الأيام القليلة الماضية تشير إلى أن واشنطن ربما تكون مستعدة للعودة إلى المفاوضات".

وقال "نركز على إنهاء العقوبات ومشاركة واشنطن في التعاون الاقتصادي الأوسع"، مؤكداً أنه "بعد أن واجهنا معاملة جائرة فستكون إيران من الآن أكثر حذرا".

وتابع عراقجي "طهران لا تزال مهتمة بالدبلوماسية ولكن لدينا سبب وجيه للشك بشأن المزيد من الحوار".