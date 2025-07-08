"أ ف ب": الحرائق في جنوب فرنسا تؤدي الى اغلاق مطار مارسيليا

أفادت وكالة "أ ف ب"، بأنه "أُغلق ​مطار مرسيليا​ في جنوب فرنسا الثلاثاء بسبب حريق اندلع على مسافة قريبة منه بينما ساهمت الظروف المناخية قرب ناربون في تفاقم حريق ما زال خارج السيطرة بعد أن أتى على أكثر من ألفي هكتار من النباتات".

وأظهر موقع المطار إلغاء العديد من الرحلات المغادرة بعد الظهر إلى بروكسل وميونيخ ونابولي. ويقع مطار مرسيليا، وهي ثاني أكبر مدن فرنسا، في مارينيان شمال المدينة.

ولفت المتحدث باسم مطار مرسيليا بروفانس، الى أنه "أدى حريق اندلع في بلدة بين-ميرابو المجاورة إلى تصاعد أعمدة من الدخان الكثيف فوق المدينة ومطارها الثلاثاء، مما أدى إلى إغلاق المدرجات بعد الظهر وإلغاء ما لا يقل عن 10 رحلات".

وأعلن رئيس بلدية بين-ميرابو إخلاء مجمعين سكنيين وانتشرت فرقة إطفاء خارج دار للمسنين لإخماد ألسنة اللهب.