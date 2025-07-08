ويتكوف أعلن تقليص القضايا الخلافية بين حماس وإسرائيل: نأمل التوصل لاتفاق بنهاية هذا الأسبوع

أشار المبعوث الأميركي ​ستيف ويتكوف، الى أنه "تم تقليص القضايا الخلافية بين حماس وإسرائيل من 4 إلى واحدة"، كاشفاً أنه "نجري مفاوضات لتقريب وجهات النظر ونأمل التوصل للاتفاق بشأن غزة بنهاية هذا الأسبوع".

وقال ويتكوف "نسعى لسلام دائم في غزة وما نسعى له هو حل النزاع بصورة حقيقية، ونعمل على تقليص الخلافات في ​مفاوضات غزة​ ومع الوقت يتحقق ذلك".