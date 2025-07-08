"الوطني الحر": فوز رئيس بلدية أرده بسام هيكل برئاسة اتحاد بلديات قضاء زغرتا

أعلنت اللّجنة المركزيّة للإعلام في "​التيار الوطني الحر​"، في بيان، "فوز رئيس بلديّة أرده بسام هيكل المدعوم من تيّار "المردة" و"الوطني الحر" برئاسة اتحاد بلديات قضاء زغرتا، بـ14 صوتًا مقابل 9 أصوات لرئيس بلدية كفرحاتا خليل الشمر، المدعوم من "حركة الاستقلال" و"القوّات اللّبنانيّة".

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