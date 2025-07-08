رسامني استقبل وفدًا إماراتيًا متخصصًا بمشاريع الكهرباء وتابع مع زواره شؤونا إنمائية

استقبل وزير الأشغال العامّة والنّقل ​فايز رسامني​ في مكتبه بالوزارة، وفدًا إماراتيًّا من شركة "Global South Utilities (GSU)" للطّاقة المتجدّدة المتخصّصة بالمشاريع الاستثماريّة لتعزيز إنتاج الكهرباء من المصادر المتجدّدة، برئاسة نائب الرّئيس محمد الظاهري، يرافقه الرّئيس التّنفيذي للطّاقة المتجدّدة علي الشمري والمدير التّنفيذي للاستثمارات إيلي سلوم ومنير خاطر.

والتقى رسامني أيضًا رئيسة بعثة اللّجنة الدّوليّة للصليب الأحمر (ICRC) أنييس دور، والمستشار السّياسي شوقي أمين الدين.

واجتمع أيضًا مع النّائب محمد يحيى، وعرض معه الأوضاع العامّة في البلاد، إضافةً إلى قضايا تتعلّق بمنطقة عكار خدماتيًّا وتنمويًّا.

كما عرض رسامني مع وفد من المجلس البلدي في الجديدة- البوشرية- السد برئاسة ​أوغست باخوس​، حاجات إنمائيّة من تعبيد وتأهيل وصيانة الطّرق، وإنشاء جسر للمشاة حفاظًا على السّلامة المروريّة، إضافةً إلى المشاريع الّتي تنوي البلديّة تنفيذها والمتعلّقة بمطمر النّفايات؛ وكيفيّة تحويله إلى واجهة بحريّة وبيئيّة وسياحيّة.

كذلك عرض مع النّائب السّابق ​إميل رحمة​ الأوضاع الرّاهنة وشؤونًا إنمائيّة.