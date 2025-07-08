أعلنت قيادة الجيش، أن "وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقتَي رياق وبر الياس – زحلة، وأوقفت المواطنين (ن.ب.) و(م.ل.) و(ع.ل.) كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية".
كما أوقفت وحدة أخرى من الجيش عند حاجز المدفون – البترون 21 سوريًّا لدخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
كذلك أعلنت القيادة، أن "دورية من مديرية المخابرات أوقفت في منطقة صحراء الشويفات - عاليه، السوري (خ.م.) كونه مطلوب توقيفه بجرائم مختلفة منها: المشاركة في عملية خطف، السلب والسرقة، تعاطي المخدرات وترويجها، إطلاق النار، الاتجار بالأسلحة الحربية، التجول داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية. وضبطت في حوزته كمية من المخدرات ومسدسًا حربيًّا".
وأكدت أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة منها المشاركة في عملية خطف وإطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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