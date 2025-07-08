قوى الأمن: تدابير سير غدًا على المسلك الغربي من طريق المطار القديم بسبب أعمال تأهيل

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "إحدى الشّركات المتعهّدة ستقوم بأعمال تعبيد وتأهيل على المسلك الغربي من طريق المطار القديم، انطلاقًا من محطّة الأيتام حتّى جسر الكوكودي، وذلك اعتبارًا من السّاعة 04:00 من فجر تاريخ الغد 2025-07-09، ولغاية السّاعة 1:00 منه".

وأوضحت في بلاغ، أنّه "سيتمّ تضييق الطّريق، والإبقاء على حركة السّير على المسلك المتّجه نحو المطار، طيلة فترة الأشغال"، وطلبت من المواطنين "أخذ العلم والتّقيّد بالتدابير المتّخذة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".