نقابة العاملين بالمستشفيات الحكومية: لإيجاد آلية عادلة لانتظام دفع الرواتب ورفع الظلم عن كل العاملين

أعلنت الهيئة التأسيسيّة لنقابة العاملين في ​المستشفيات الحكومية​، "تضامنها الكامل والدّائم مع الزّميلات والزّملاء في ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ في اعتصامهم المحق، الّذي يأتي نتيجة تراكم الأزمات والمعاناة اليوميّة الّتي يعيشها العاملون في المستشفيات الحكومية، لا سيّما لناحية التّأخير المستمر في صرف الرّواتب والمستحقّات، وغياب أي رؤية واضحة لحماية حقوق الموظّفين وضمان استمراريّة خدمات المرفق الصّحي العام".

وأكّدت في بيان، أنّ "مستشفى بيروت الحكومي، الّذي شكّل منذ سنوات خطّ الدّفاع الأوّل في وجه الأوبئة والأزمات، لا يجوز أن يُكافأ موظّفوه بالإهمال والتّجاهل، بل يجب دعمهم وتأمين الحدّ الأدنى من مقوّمات الصّمود والاستقرار".

وطالبت الهيئة، وزارة الصحة العامة والحكومة اللّبنانيّة بـ"تحمّل مسؤوليّاتهما، والإسراع بإيجاد آليّة عادلة وواضحة لانتظام دفع الرّواتب وتحسين التّقديمات الاجتماعيّة، ودفع المنح المدرسيّة اسوةً بالإدارات العامّة، ورفع الظّلم عن كل العاملين في المستشفيات الحكوميّة، حفاظًا على الكادر البشري؛ وصونًا لحق المواطن في الصّحة والاستشفاء". وأشارت إلى "أنّنا نشدّ على أيدي زملائنا في مستشفى بيروت، ونؤكّد أنّ معركتهم هي معركتنا جميعًا".