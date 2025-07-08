أصدر وزير المالية ياسين جابر تعميمًا حمل الرّقم 2269، موجّهًا إلى شركات تحويل الأموال والمصارف الّتي تتولّى قبض الرّسوم العقاريّة لصالح الخزينة، يطلب فيه من هذه الشّركات "التوقّف كليًّا عن اعتماد طريقة الـOffline، وقبض هذه الرّسوم بطريقة الـOnline خلال الدّوام الرّسمي لأمانات السّجل العقاري، وذلك ابتداءً من تاريخ صدور هذا التّعميم".
كما طلب منها "الالتزام بالتّعميم رقم 667/ص1 تاريخ 2/4/2025، خاصّةً لجهة البند 5، تحت طائلة إعادة النظر بمذكّرة التّفاهم".
كانت هذه تفاصيل خبر تعميم من جابر لشركات تحويل الأموال والمصارف: لقبض الرسوم العقارية بطريقة الـ"Online" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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