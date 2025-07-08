فرعية لجنة الإدارة والعدل أقرت الأحكام المتعلقة بطرق الطعن بعد إدخال تعديلات على معظمها

عقدت اللّجنة الفرعيّة المنبثقة عن ​لجنة الإدارة والعدل​ والمكلّفة درس اقتراحات القوانين المتعلّقة بالقضاء الإداري، جلسة برئاسة النّائب جورج عقيص، وحضور النّائبين أسامة سعد وحليمة القعقور. كما حضر الجلسة: عن وزارة العدل القاضي نادين رزق، عن مجلس شورى الدّولة القاضي سميح مداح، عن نادي قضاة لبنان: رئيسة النّادي القاضية نجاة أبو شقرا، وعن نقابة محامي بيروت المحامي رزق زغيب.

وكان قد سبق للجنة في الجلسة الأخيرة، أن درست ملاحظات رئيسة نادي القضاة، ملاحظات النّادي الخطيّة حول المواد المتعلّقة بالتّحكيم، وملاحظات مجلس شورى الدّولة.

وبدأت اللّجنة في هذه الجلسة درس المواد المتعلّقة بطرق الطّعن في الأحكام. وبعد المناقشة والتّداول، أقرّت اللّجنة الأحكام المتعلّقة بطرق الطّعن العاديّة من استئناف وتمييز، وانتقلت إلى طرق الطّعن غير العاديّة، وأقرّتها بعد إدخال تعديلات على معظمها.

ورفعت اللّجنة الجلسة لمزيد من الدّرس، على أن تتابع عملها في الجلسة المقبلة.