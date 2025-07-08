نقابة مصانع الأدوية: المصانع تعمل وفق أعلى المعايير وجودة المنتجات المصنعة بلبنان خط أحمر

أشارت نقابة مصانع الأدوية في لبنان (SPIL) إلى "تقرير إخباري تناول بصورة متكرّرة أحد مصانع المتمّمات الغذائيّة في لبنان، وأحد منتجاته المسجَّلة أصولًا لدى مصلحة الهندسة الصّحيّة في وزارة الصحة العامة، وذلك وفق القوانين المرعيّة الإجراء، وليس لدى مصلحة الصّيدلة الّتي تُعنى بتسجيل الأدوية دون المتمّمات الغذائيّة".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "التّقرير ذكر قطاع صناعة الأدوية في لبنان بشكل عام، من خلال عبارة "هي فضيحة مدوّية في قطاع صناعة وتعبئة الدّواء في لبنان"، موضحةً ما يلي:
"أوّلًا: صحة المواطنين وجودة المنتجات المصنّعة في لبنان خطّ أحمر، ونحن ندعم أي تحقيق يجري وفقًا للأصول القانونيّة في حال وُجدت مخالفات مثبتة.
ثانيًا: إنّ مصانع الأدوية اللّبنانيّة تعمل وفق أعلى معايير التّصنيع الجيّد(GMP) المعتمَدة عالميًّا، وتخضع بشكل دوري لرقابة الجهات المختصّة محليًّا ودوليًّا.
ثالثًا: تواصل هذه المصانع تطوير إنتاجها ومحفظتها الدّوائيّة، مستخدمةً أفضل المواد الأوّليّة، ومواكبة لأحدث المعايير العلميّة في التّصنيع والجودة.
رابعًا: مع احترامنا لدور الإعلام في كشف أي خلل يمسّ بصحة المواطن اللّبناني، ندعو وسائل الإعلام كافّة إلى التّواصل مع الجهات المعنيّة بقطاع صناعة الدّواء، وأوّلها وزارة الصّحة العامّة ونقابة مصانع الأدوية، للاستيضاح قبل تناول قطاع صناعة الدّواء ككل في تقارير إخباريّة، والتّشكيك بجودة نشاط القطاع".
وأكّدت النّقابة "استعدادها التّام للتّعاون مع الجهات الرّقابيّة، بما يحفظ صحة المواطن ويصون سمعة الصّناعة الدّوائيّة الوطنيّة، والحفاظ على استقرارها ومصداقيّتها".
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