قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات في مناطق جبل لبنان بالجرم المشهود وضبط كمية منها بحوزته

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معطيات توافرت لشعبة المعلومات، عن قيام شخص مجهول بترويج مواد مخدّرة في العديد من المناطق ضمن محافظة ​جبل لبنان​. وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، لكشف المشتبه به وتوقيفه".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويُدعى: "أ. ن." (مواليد عام 1995، لبناني)"، مشيرةً إلى أنّ "بتاريخ 2025-07-02، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج ​المخدرات​ في محلّة ​برج حمود​ على متن سيّارة نوع "تويوتا" لون زيتي، تمّ ضبطها، وضبط كميّة من المواد المخدّرة عبارة عن 10 عبوات زجاجيّة مدوّن عليها "MG KETAX"، كميّة من الحبوب المخدّرة (342 حبّة)، كميّة من حشيشة الكيف، علب بلاستيكيّة، وأنابيب زجاجيّة…".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات على عدد كبير من الزّبائن في العديد من مناطق جبل لبنان، على متن السّيّارة المضبوطة"، لافتةً إلى أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".