شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب": الحكومة ملزمة بتقديم خطة لضمان عدم تكرر مثل حادث سنترال رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن هناك اجتماع في مجلس النواب مع وزير الاتصالات عمرو طلعت مستمر لأكثر من 3 ساعات وقارب على الانتهاء لمناقشة أسباب وأضرار حريق سنترال رمسيس، لافتا إلى أن اللقاء سينتح إصدار توصيات وأجاب المسؤولين على كل الاسئلة.

وأضاف احمد بدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على قناة الحياة، أن الوزير عمرو طلعت شرح تفاصيل الواقعة وهو أن أحد الغرف المهمة في سنترال رمسيس بدأ فيها الحريق وحدث حرق كابلات فايبرر رئيسية وسبب في ايقاف الخدمة مؤقتا في الانترنت وشبكات محمول وبدأوا التحرك فورا لتوفير سنترالات بديلة.

وأوضح احمد بدوي، أن هناك جزء كبير من الشائعات حول أن سنترال رمسيس فيه كل بيانات المواطنين وهذا السنترال ليس فيه بيانات مواطنين والدليل تم نقل بيانات عدد كبير من سنترال رمسيس إلى اماكن أخرى، مؤكدا أن الحكومة ملزمة بتقديم خطة واستراتيجية لضمان عدم تكرر هذا الحوادث خاصة وأن الدولة أخذت مشوار كبير في التحول الرقمي.

واستكمل: "وزارة الاتصالات المسؤول الاول ويجب مراجعة جميع خطط الطوارئ والحريق كان أكبر من أن اجهزة الاطفاء داخل المبنى تسيطر عليه والحماية المدنية نجحت في السيطرة على الحريق وحاليا شغالين أجهزة مبردات، والوزير أعلن أن سنترال رمسيس لا يعمل وكل الخدمات من أماكن بديلة وهذا رد على شائعات أن سنترال رمسيس فيه كل البيانات لكن في اماكن بديلة وهي اللي شغالة الان وتدير المنظومة التكنولوجية".