شكرا لقرائتكم خبر عن عصام هلال: قوائم الانتخابات ليست بدعة سياسية مصرية وموجودة فى العالم كله والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن قوائم الانتخابات التى تجريها الاحزاب استعدادا لانتخابات الشيوخ والنواب ليست بدعة سياسية مصرية وهى موجودة فى العالم كله من أجل تشكيل حكومة أو دخول انتخابات.

وأوضح عصام هلال، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامى محمد مصطفى شردى، المذاع على قناة الحياة، أنهم شاركوا فى القائمة الوطنية من أجل تغليب المصلحة الوطنية، قائلا: "نغلب المصلحة الوطنية وفى اختلاف بدون خلاف واحنا نقدر ننافس على كل المقاعد لكن غلبنا المصلحة الوطنية عشان تمثل كل القوى السياسية"، مؤكدا أن التحالف به 12 حزب مع تنسيقية شباب الاحزاب وهم الأكثر فاعلية فى الساحة السياسية المصرية.

وأشار عصام هلال، إلى أن حزب مستقبل وطن وضع قواعد أساسية لاختيار المرشحين مبنية على حسن السمعة والسلوك والشفافية والقدرة على خدمة المواطنين بالإضافة إلى تنفيذ رؤية الحزب لأن حزب مستقبل وطن معروف أن رؤيته الأساسية هو مساندة الدولة المصرية ومؤسسات الدولة المصرية، ولدينا رغبة أكيدة بالدفع بنماذج شبابية ونماذج للمرأة فى الانتخابات المقبلة.