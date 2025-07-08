شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس حزب المؤتمر: مجلس الشيوخ لا يقل أهمية عن "النواب" والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مجلس الشيوخ لا يقل أهمية عن مجلس النواب بل قد يفوقه في بعض الملفات، موضحا أنهم أجروا نوع من أنواع التوعية لدور مجلس الشيوخ من خلال لجنة الانتخابات لتوعية المرشحين بأهمية هذا المجلس، وأنه لا يقل عن مجلس النواب بل ممكن يزيد عنه.

وأضاف مجدي مرشد، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على قناة الحياة، أنهم شكلوا غرفة عمليات للاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ، معقبا: "بدأنا العمل بدري وتقدمنا بمجموعة متميزة من المرشحين للقائمة الوطنية وهناك مرشحين هيدخلوا على مقاعد فردية وكلهم اخترنا فيهم تخصص متميز في مجال معين وخبرة واختيار يواكب وظيفة مجلس الشيوخ".

وتابع: "بنعمل دورات تدريب لكل المرشحين على مجلس الشيوخ، وتدريب على الخطاب السياسي، وورش عمل، وأعددنا مجموعة من المرشحين اللي احنا راضين عن اختيارهم وكفاءتهم وتقدمنا بهم للقائمة الوطنية وأيضا الترشح فردي على بعض المقاعد".