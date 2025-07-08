شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات أمام النواب: أهالى شهداء سنترال رمسيس فى عنينا وعلى رأسنا والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل التعامل مع ذوى شهداء حادث حريق سنترال رمسيس.

وقال خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، أثناء مناقشة عدد من البيانات العاجلة، بعد حادث حريق سنترال رمسيس: "الشهداء فى عنينا وعلى رأسنا من فوق، وجميلهم سيظل فى رقابنا جيل وراء جبل ما، لأن ما قاموا به من عمل بطولى يدعو للإجلال والتقدير



وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن الحكومة حريصة على أداء دورها التنفيذى فى كل وقت، مؤكدا أهمية ما ذكره النواب من ملاحظات بشأن حادث حريق سنترال رمسيس.