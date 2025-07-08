شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين ينعى الإعلامية أمل منير صبرى والان مع تفاصيل الخبر

ينعى النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الإعلامية أمل منير صبري، المذيعة بالقناة الثالثة، التى وافتها المنية اليوم بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة في الأيام الأخيرة.

قال نقيب الإعلاميين إن الإعلامية الراحلة كانت دمثة الخلق وتحظى باحترام كل زملائها في العمل.

وأضاف نقيب الإعلاميين أن الفقيدة قدمت العديد من البرامج، ولكن برنامج "الكاميرا في الملعب" الذي كانت تقدمه في أوائل التسعينات من أهم المحطات في حياتها.

ويدعو نقيب الإعلاميين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

