شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات أمام النواب يعلن عودة جلسات البورصة غدا: الخطوط تعمل بنسبة 100% والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن خطوط الاتصال المؤدية إلى البورصة المصرية تعمل بنسبة 100%، لكن تم تأجيل جلسة التداول كإجراء احترازى لضمان جاهزية السماسرة وكافة المشاركين، معلنا عودة الجلسات للعمل بشكل طبيعى غدا.

وأضاف "هندى" خلال إجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة تداعيات حريق سنترال رمسيس، أن الوزارة التزمت بالخطة الزمنية التي وضعت منذ لحظة وقوع الحادث، حيث تم الإعلان عن تفاصيل استعادة الخدمة عبر وسائل الإعلام، وتم بالفعل إعادة الخدمات الرقمية خلال 24 ساعة فقط، وهو معدل يُعد من الأسرع على المستوى العالمي.



وتابع نائب وزير الاتصالات، أن كافة الخدمات البنكية عادت للعمل، وكان البنك الأهلي آخرها، كما بدأت خدمات التحويل الإلكتروني، وعلى رأسها "إنستا باى"، في العمل تدريجيا ويجري استخدامها حاليا بشكل طبيعي من قبل المواطنين.

وأشار إلى أن الدولة تعاملت مع الأزمة وفق أعلى المعايير الفنية، وتم نقل ما يزيد على 120 مليون مستخدم إلى الشبكات البديلة في وقت قياسي، وهو ما يعكس كفاءة البنية التحتية الرقمية في مصر.

واستطرد نائب وزير الاتصالات، أنه رغم تأثر بعض المناطق مثل محيط ميدان رمسيس، إلا أن العمل جاري على استكمال الأعمال المتبقية خلال ساعات قليلة، دون تأثير على استقرار الخدمة بشكل عام".

وشدد رأفت هندي على أن الوزارة تدخلت بشكل مباشر لحل المشكلات التي واجهت قطاع التعهيد، أحد أهم القطاعات الاستراتيجية لمصر، مع البدء في مراجعة شاملة لأداء الشركات المشغلة ووضع خطة بديلة لتفادي تكرار الأزمة مستقبلا.