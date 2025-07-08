شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "محلية النواب" يطالب بالتدقيق فى أكواد الحماية المدنية بالأماكن الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية التدقيق في أكواد الحماية المدنية، في كافة الأماكن الحيوية، قائلا: "ما يتعلق بأكواد الحماية المدنية، أمر في منتهى الأهمية، وهو ما نؤكد عليه دائما في لجنة الإدارة المحلية".

وقال السجيني خلال إجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي بشأن تداعيات حريق سنترال رمسيس، إن ما حدث خلال الساعات الماضية يؤكد أن العالم لا يمكن أن يحيا العالم بدون الاتصالات.

وشدد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية أن تكون أدوات التأمين حاضرة، لاسيما فيما يتعلق بقطاع الاتصالات، لاسيما وأننا بلد مستهدف.

من جانبه، أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك تضارب في بيانات الحكومة بشأن حادث حريق سنترال رمسيس، لافتا إلي أن منظومة السلامة والحماية المدنية غير محققة في سنترال رمسيس والخدمات في المؤسسات الحكومية متوقفة منذ 24 ساعة الأمر الذي يتطلب وجود تحقيق واقعي وحقيقي.

وتساءل عضو مجلس النواب "كيف لسنترال في ميدان رمسيس يحدث به حريق والخدمات تتأثر في كل مكان؟ لافتا إلى أن ما حدث في سنترال رمسيس أصاب الدولة المصرية بالشلل التام، خدمات العلاج على نفقة الدولة، والخبز والتموين، وجميع الخدمات بالكامل.