شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فوزى أمام اتصالات النواب: وزير الاتصالات تواجد بغرفة عمليات حتى الفجر والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، إن غياب وزير الاتصالات عن الجلسة العامة صباح اليوم يرجع إلى أن البيانات العاجلة لا تُدرج ضمن جدول الأعمال المسبق، وبالتالي لم يكن هناك علم مسبق بطرح بيان يخص قطاعه.

وأضاف فوزى: "منذ الصباح الباكر، تواصلت بشكل مستمر مع محافظ القاهرة، ووزيرى التنمية المحلية والاتصالات، من أجل متابعة تداعيات الحادث، بما مكني من توضيح عدد من الحقائق أمام المجلس."

وأوضح أن وزير الاتصالات قطع زيارته الرسمية فور علمه بالأمر، وتوجه مباشرة إلى موقع الحادث، حيث تابع التطورات بنفسه ميدانيا، وزار جميع المصابين بالمستشفى، مؤكدا أنه كان متواجدا في غرفة عمليات حساسة امتدت أعمالها حتى الفجر، ولما علم بأن المجلس يتطلب حضوره، بادر بالحضور فورا.

وأكد فوزي على أنه أكد من كون وجود وزير الاتصالات الميداني في موقع الحادث كان أولوية وطنية، وأنه حرص على تقديم إفادة دقيقة للمجلس حول الموقف.

ووجه فوزي، باسم الحكومة، تحية تقدير لرجال الحماية المدنية الذين تعاملوا بشجاعة مع الحريق، قائلا : لقد خاطروا بأرواحهم في سبيل احتواء الخطر، ومنع امتداده إلى المباني المجاورة، وقدّموا مثالا يُحتذى في الجدية والتفاني."