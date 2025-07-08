شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات أمام النواب: رغم انهيار سنترال رمسيس لم تتوقف الخدمة تماما والان مع تفاصيل الخبر

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه رغم انهيار سنترال رمسيس بمنطقة وسط البلد جراء الحريق الذي اندلع مساء أمس الأثنين، لم تتوقف خدمة الاتصالات تماما رغم التأثر الفعلى، مشيرا إلى أنه بالرغم والدليل علي ذلك ما تابعناه من مناقشات وسجال تداوله الاف المواطنين عبر شبكة الانترنت، قائلا : "تأثرت الخدمة لكنها لم تتوقف تماما".

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، المنعقدة اليوم لبحث تداعيات حريق سنترال رمسيس بوسط القاهرة، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، المستشار محمود فوزي وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي.



وأضاف عمرو طلعت، أن الخدمة لن تعود إلى سنترال رمسيس خلال الساعات القادمة، وبدأنا خطة التحويل إلي آخر، لافتا إلي أن هناك جدول أولويات في عوده الخدمات، تبدأ بخدمات الاستغاثه، ثم الخدمات المصرفه والمدفوعات يعقبها خدمات الصوت.

وشرح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تفاصيل الحريق الذى التهم سنترال رمسيس، قائلا : "الحريق بدأ فى الدور السابع في مبنى سنترال رمسيس من أحد الأجهزة الموجودة فى غرف الخوادم، وتم تفعيل وإطلاق إنذارات توجه إليها ما كانوا في مبنى الشركة وبدأت محاولة الأطفاء ولكن الحريق كان قد نشب فى مجموعه أسلاك بالمواسير هذا الترتيب أدى إلي سرعة انتشار النيران فى المكان مما أدى إلي صعوبة السيطرة مما تطلب تدخل رجال الدفاع المدنى الذين تدخلوا في محاولة السيطرة على النيران .