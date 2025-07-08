شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن" يصدر توجيهات لأعضائه بتقليص نفقات الدعاية بانتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

في ظل الاستعدادات الجارية لخوض غمار انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وجه حزب "حماة الوطن" توجيهات عاجلة إلى كافة أعضائه، داعيًا إياهم إلى الالتزام الكامل بالمبادئ الأساسية للحزب، بما يضمن خروج هذا الاستحقاق الدستوري في صورة مشرفة تعكس النضج السياسي، وتلبي طموحات المواطنين وتطلعاتهم نحو مستقبل أفضل.

وأكد الحزب، في بيان رسمي، أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع التحلي بالمسؤولية الوطنية، والحرص على ضبط الإنفاق خلال الحملات الانتخابية، مشددًا على ضرورة ترشيد النفقات الدعائية والالتزام بأوجه الصرف الرشيد، بما يحقق أعلى قدر من الكفاءة والفعالية دون مغالاة أو مبالغة.

ودعا الحزب مرشحيه المقرر الدفع بهم في الاستحقاق المرتقب إلى تخصيص جزء من مخصصات الدعاية الانتخابية لدعم صندوق الحزب، بما يتيح تعزيز دوره في تنفيذ المشروعات الخدمية والاجتماعية والقومية، ويعكس التزام الحزب برسالته الوطنية تجاه المجتمع.

وشدد "حماة الوطن" على أهمية توخي الحذر خلال الفترة المقبلة، والتنبه لمحاولات بعض الأطراف الساعية إلى استغلال المرشحين بطرق تتعارض مع ميثاق الحزب وأخلاقياته، بحجة تقديم الدعم أو ضمان الترشح، مؤكدًا أن تلك الممارسات مرفوضة تمامًا، وسيتم التعامل معها بحسم.

كما جدد الحزب تأكيده على التزامه التام بالشفافية والوضوح في جميع مراحل اختيار مرشحيه، حرصًا على تقديم كوادر قادرة على تمثيل الحزب والجمهور باقتدار في مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن اختيار المرشحين يتم وفق معايير دقيقة، وبما يعكس التوجهات الاستراتيجية للحزب ورؤيته المستقبلية.

ويأتي بيان الحزب في ضوء الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، واستعدادًا لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، التي تمثل محطة ديمقراطية مهمة في مسيرة العمل النيابي بمصر.