زار وفد شركة "Resources Investment" الإماراتية برئاسة محمدالظاهري قصر بعبدا ، ونقل إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رغبة الشركة في المساهمة بتنفيذ مشاريع حيوية في لبنان، منها الكهرباء والقطاع المصرفي، إلى جانب استثمارات في عدد من المشاريع الإنمائية التي تحددها الدولة اللبنانية.

كانت هذه تفاصيل خبر شركة اماراتية نقلت للرئيس عون رغبتها في المساهمة بتنفيذ مشاريع حيوية في لبنان منها الكهرباء والقطاع المصرفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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