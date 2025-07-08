الرئيس عون يشيد بجهود "GAVI" وأكد دعم لبنان لبرنامج اللقاحات الأساسي

نوّه رئيس الجمهورية جوزاف عون بجهود "التحالف العالمي للقاحات والتمنيع" (GAVI) في تأمين اللقاحات للدول، مؤكدًا دعم لبنان الكامل لبرنامج ​اللقاحات الأساسية​ الذي حددته منظمة الصحة العالمية (WHO). وجاء كلام عون خلال استقباله رئيسة التحالف الدكتورة Sania Nishtar في قصر بعبدا، بحضور وزير الصحة ركان ناصر الدين. وفي سياق منفصل، أدى المدير العام لوزارة المال جورج معرواي اليمين القانونية أمام الرئيس عون، بصفته عضوًا في المجلس المركزي لمصرف لبنان وعضوًا في مجلس هيئة الأسواق المالية، وذلك في حضور وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.

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