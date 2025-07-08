وزير الدفاع بحث مع يحيى أوضاع عكار وعرض مع ابراهيم الاوضاع الأمنية

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، النائب محمد يحيى، وتم البحث في الأوضاع العامة وشؤون منطقة عكار، إضافة إلى أهمية تفعيل مشاريع الإنماء المتوازن في المناطق الحدودية وتعزيز حضور الدولة فيها.

واستقبل منسى، المدير العام السابق للامن العام اللواء عباس ابراهيم، وتم خلال اللقاء التداول في الأوضاع الأمنية على الساحة اللبنانية، والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة المقبلة.